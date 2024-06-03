В Госдуме раскрыли цели «Ахмата» в Харьковской области

Депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что переброска спецназа «Ахмат» на границу с Харьковской областью необходима для создания буферной зоны, чтобы прекратить обстрелы Белгорода и приграничья со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит «Лента.Ru».

«Буферная зона, или по-другому, санитарная, нужна для того, чтобы оттеснить противника, врага в сторону, чтобы удары меньше доставали Белгородскую область. ВСУ сейчас приближены», — сказал Заварзин.

«Ахмат» будет оттеснять ВСУ и изучать, где располагаются их средства поражения, уточнил парламентарий.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области Украины.

По его словам, сегодня этот харьковский участок является наиболее важным для событий, которые ведут к завершению специальной военной операции.

Ранее командир «Ахмата» предрек завершение СВО в 2024 году.