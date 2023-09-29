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Алтай и Белоруссия обсудили сотрудничество на форуме «Эко Алтай. Нить природы»

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«Росконгресс»

В рамках Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству республик Алтай и Белоруссии. В мероприятии приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин, первый вице-премьер Республики Виталий Махалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, руководители министерств и ведомств обеих сторон.

Олег Хорохордин отметил, что у республик уже есть хорошие наработки в плане двустороннего сотрудничества, позитивная динамика в товарообороте и намерения развивать взаимодействие в дальнейшем. «Уверен, что совместные инвестиционные проекты, взаимные туристические потоки и остальные планы по нашему двустороннему сотрудничеству будут реализованы», – сказал глава Республики Алтай.

Андрей Худык также выразил стремление наращивать взаимодействие во всех сферах: «Сегодняшняя геополитическая обстановка только укрепила дружбу. И наше участие в экологическом форуме — тому подтверждение. Уверен, что нас ожидает не только профессиональный диалог, но и новый виток совместной деятельности».

На заседании рабочей группы представители отраслевых министерств и организаций республик обсудили ход реализации плана сотрудничества. Они отметили позитивную динамику взаимного товарооборота между сторонами, что стало результатом последовательных шагов по развитию двустороннего взаимодействия. Так, в прошлом году в Минске по итогам бизнес-миссии экспортно-ориентированных предприятий Республики Алтай заключены два экспортных контракта на сумму 220,7 тысячи долларов на поставку травяных чаев в Белоруссию. В 2023 году заключён один контракт на 1,5 миллиона рублей на поставку мумия и облепихового масла.

В рамках перспективных направлений развития торгово-экономических связей было принято решение проработать возможность совместной реализации инвестиционных проектов с учетом потенциала Белоруссии и отраслевых особенностей Республики Алтай. Рабочая группа рассмотрела возможность поставок в регион пассажирского транспорта, дорожно-строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, коммунальной техники и другой продукции белорусского производства. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в областях сельского хозяйства, эффективного использования водных ресурсов, а также перспективы увеличения взаимных туристических потоков в ближайшие годы.

По итогам встречи стороны подписали протокол IV заседания рабочей группы и запланировали следующую встречу на 2024 год.

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» проходит 29–30 сентября 2023 г. в Республике Алтай на территории внесезонного курорта «Манжерок». Организаторами мероприятия выступают правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

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