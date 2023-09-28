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Perspectum Awards 2023 объявляет жюри и продлевает дедлайн

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Пресс-служба Perspectum Awards

Профессиональный конкурс маркетинговых услуг Perspectum Awards готов официально представить состав жюри третьего сезона. К оценке работ привлечены более 40 специалистов из разных областей маркетинга — лидеры рекламных групп, агентств и российских брендов. Прием заявок на конкурс всё ещё открыт — по просьбе участников дедлайн продлен до 8 октября.

За беспристрастную и детальную оценку кейсов, отправленных на Perspectum Awards в 2023 году, отвечают директора по маркетингу, руководители креативных и digital-подразделений рекламных агентств, топ-менеджеры известных компаний. Традиционно к участию приглашены представители Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг, которая более 20 лет представляет и защищает интересы агентств и клиентов на рынке.

Задача Perspectum Awards

Качество и эффективность маркетинговых решений необходимо измерять четкими показателями. Чем лучше реализована идея, тем ярче это отразится на достижениях рекламной кампании.

Одна из главных задач конкурса — продвигать действенные маркетинговые практики, которые помогут клиентам добиваться своих целей. А также поощрять те инструменты, которые приносят гарантированный результат.

Жюри о конкурсе и советы участникам

● Что вы ожидаете от третьего сезона Perspectum Awards?

Лариса Фортуна, президент BeeTL и вице-президент РАМУ:

«Perspectum Awards — конкурс эффективного маркетинга, и я рада, что в каждом сезоне участников становится все больше. Это значит, что мы объединяем индустрию, вдохновляем рекламное сообщество на результативные решения».

Александр Нуварьев, креативный директор Action:

«В этом году, как впрочем и всегда, хочется удивиться. Удивиться от нестандартных подходов и красивых решений. Поскольку Perspectum Awards — это конкурс, то работам недостаточно быть просто хорошими, они должны быть, с одной стороны, неожиданными, а с другой — понятными для своего потребителя. Если удается соблюсти этот баланс, то это уже заявка на успех. 

Маркетинговые услуги — динамичная индустрия с широким набором инструментов и сервисов. Возможности огромны, и интересно посмотреть на способы их компиляции, а также на решения, которые лучше всего работают на бизнес».

Александр Царев, креативный директор Ace Target и член правления РАМУ:

«Большая удача окунуться в поток креативных решений. Очень рассчитываю на то, что Perspectum Awards в этом году привлечет множество интересных и эффективных работ. Практика показывает: сложные времена стимулируют изобретательность маркетологов. К счастью, с проникновением инструментов нейросетей снижаются затраты на продакшн и больше внимания можно уделить собственно идее и механикам коммуникации. Так что конкурс обещает быть интересным».

● На какие тренды в отрасли стоит обратить внимание участникам в этом году?

Лариса Фортуна наблюдает явный сдвиг рекламного рынка в сторону грамотного продвижения в ритейле. В этой связи Perspectum Awards и ввел пул новых номинаций в области трейд-маркетинга. Также среди трендов — работа в социальных медиа, прямой маркетинг и кейсы по привлечению онлайн-трафика, которые лидируют по количеству заявок на конкурсе.

«Тренды на рынке задают персонализация и цифровизация. Успешный проект — это сочетание креатива, продуманной механики и точной оценки эффективности. Также есть запрос на социальный позитив и ответственность брендов», — отмечает Александр Царев.

● Что позволит повысить шансы на победу?

По мнению Александра, стать ближе к победе позволит сильная общая идея, которую можно развивать в нескольких кампаниях подряд. Еще важны разумное использование мультиканальности и краткая, логичная яркая презентация проекта для конкурса.

Лариса Фортуна рекомендует относиться к подготовке фестивальных кейсов столь же ответственно, как и к реализации самих проектов. Члены жюри комплексно оценивают каждую поданную работу, смотрят, насколько кейс эффективен для бизнеса, как хорошо реализован, как отработаны инсайты.

«Не стоит забывать, что правильно выбранная номинация — это второй шаг к победе. Даже самый сильный проект, поданный не в ту номинацию, не получит высокой оценки жюри. Так что мой совет прост — уделите вашим кейсам внимание, это повысит шансы на победу. Желаю всем удачи!» — передает Лариса Фортуна.

Значение для индустрии

Кейсы, отмеченные на конкурсах и фестивалях — это кейсы, о которых говорят. Но за каждой великой работой стоит ежедневный колоссальный труд.

Perspectum Awards высоко ценит людей в индустрии и выступает за развитие маркетинговой культуры. Мероприятие стремится формировать прогрессивное комьюнити профессионалов, для которых маркетинг — особый тип мировоззрения и основополагающий элемент сильного бизнеса.

Кроме построения экспертного сообщества, конкурс заинтересован в непредвзятом оценивании работ. Объективность помогает выявлять по-настоящему устойчивые решения, которые в дальнейшем будут влиять на рекламный рынок. Любой участник Perspectum Awards может рассчитывать на обратную связь от жюри. Это полезно для тех, кто хочет лучше узнать свои слабые стороны и наметить точки роста.

Заявки на Perspectum Awards принимаются на сайте до 8 октября включительно. Победители будут объявлены в декабре.

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