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В Петербурге прошел первый день XXIII международного форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023»

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Роман Киташов

21 сентября в Санкт-Петербурге прошел первый день международного форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023», который ежегодно организует агентство SPN Communications. На пленарной сессии форума спикеры обсудили современные тренды в сфере PR и коммуникаций, поделились личным опытом и уникальными кейсами.

Гранд Отель Европа стал главной коммуникационной площадкой для представителей топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие PR-директор Авито Ульяна Смольская, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, директор по корпоративным отношениям «ЦЕМЕНТУМ» Виталий Богаченко, директор по B2B маркетингу и бизнес коммуникациям Ozon Мария Заикина, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты» Руслан Новиков, эксперт по стратегическому PR Александр Цыпкин, автор Telegram-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и главный стратегический директор TWIGA PR Михаил Елагин.

Открыл форум генеральный директор SPN Communications и вице-президент РАСО Андрей Баранников: «В этом зале сегодня состоится очередная, уже 24-ая по счету церемония подведения итогов премии PROBA Awards. Мы получили 235 заявок в этом году. Кроме того, сегодня здесь будет битва в номинации PR-специалист, открытое ток-шоу, панельные дискуссии и круглые столы».

Ульяна Смольская анонсировала сессию про искусственный интеллект, которая состоится уже завтра, рассказала, как эволюционирует PR в Авито и дала возможность вступить в ее команду. Скоро в команде сервиса появится много новых экспертов: PR-директор сразу четырех бизнес-направлений и специалисты в горизонтальных командах.

Виталий Богаченко выступил с важной и показательной темой: «Современное рейдерство: как Телеграмм и дипфейки «оживили» старые методички. Кейс рейдерского захвата многомиллиардного бизнеса». На презентации спикер поделился результатами антикризисной кампании «ЦЕМЕНТУМ», с помощью которой компании удалось преодолеть попытки злоумышленников легитимизировать захват организации. «Самый главный инструмент, который помог нам в сложившейся ситуации – это работа с пресс-службами государственных органов власти», – рассказал Виталий Богаченко.

Мария Заикина поделилась опытом Озона, по выстраиванию коммуникаций на всех возможных уровнях во время непростых времен. В 2022 году уровень неопределенности в коммуникациях достиг пика: «В последние 2 года в Озоне с нами случилось примерно все: санкции США, пожар на складе, фейки. Молчать было невозможно. Целевые аудитории оказались абсолютно дезориентированы, мы понимаем лишь процента 2 от всего происходящего, но мы выбрали стратегию: говорить, управлять, возглавлять. Для массовой аудитории мы — проводник».

Руслан Новиков рассказал, как его команде удается предчувствовать некоторые тренды, до того, как они становятся мейнстримом. Эксперт признался: «Мы очень устали от негативной повестки, поэтому сейчас после каждого кризиса появляются запросы на совершенно другой контент — более позитивный».

Александр Цыпкин раскрыл тему: «Что делать пиарщику, если руководитель вдруг решил стать политическим блогером?». Спикер назвал топ-причин, почему руководители часто хотят заниматься политической деятельностью, среди них: снижение политических рисков, повышение репутации перед контрагентами, общественное давление и другие.

Георгий Лобушкин рассказал про роль мессенджера Telegram в современных коммуникациях. Спикер считает, что сейчас мы находимся в той точке, когда Telegram становится вторым мессенджером в мире: «Telegram заменил, по сути, Интернет. Он стал рабочим пространством, личным общением, кто-то слушает здесь музыку. Это и проблема, и спасение медиарынка».

Александр Стуглев рассказал о конгрессной деятельности как инструменте продвижения России за рубежом. По словам спикера фактически из любого контакта можно образовать хороший инвестиционный проект.

Михаил Елагин поделился своей деятельностью за последние 2 года — это было изучение около 15000 кейсов со всего мира, что, таким образом, послужило созданию огромной детальной базы: «Нельзя сразу же утверждать, что одинаковые подходы и решения не сработают в разных регионах. Есть много случаев, когда одно и то же вершение и один и тот же подход в разных условиях приносил одинаковый результат».

На втором дне форума «Baltic Weekend 2023» пройдет не менее насыщенное пленарное заседание, новые панельные дискуссии и круглые столы по самым актуальным темам. С полной программой форума можно познакомиться на сайте мероприятия, а всю актуальную информацию и новости о форуме можно узнать в официальном Telegram-канале Baltic Weekend.

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