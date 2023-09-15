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ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России

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Фонд «Росконгресс»

Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа. Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией.

«Одним из важных элементов программы ВЭФ традиционно является климатическая и природоохранная повестка. На полях форума проводится большое число мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития, сохранение популяций редких видов животных и птиц. Достижение договоренности с компанией СИБУР, результатом которой станет получение Восточным экономическим форумом статуса углеродно-нейтрального, является важным элементом реализации стратегии ВЭФ в этом направлении. Уверен, эта инициатива станет хорошим примером для других деловых площадок», – заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Расчет углеродного следа форума осуществляет консалтинговая компания Kept. Передача единиц сокращений выбросов от климатического проекта СИБУРа будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн. Авторитетная аудиторская компания TÜV AUSTRIA Standards & Compliance заверит выполненные расчеты и подтвердит погашение углеродного следа ВЭФ в соответствии с международным стандартом ISO 14021:2016/Amd 1:2021.

Сертифицированные сокращения выбросов – это подтвержденный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе предотвращенных или сокращенных выбросов парниковых газов. Компания может зачесть эти сокращения в счет собственного углеродного следа, передать или продать другим предприятиям. СИБУР ранее получил международную верификацию результатов климатического проекта на предприятии «Запсибнефтехим» в объеме порядка 3 миллионов тонн СО2-экв.

Парижское соглашение предусматривает принятие всеми странами на себя обязательств по сокращению своих выбросов и осуществление совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата, а также призывает страны укреплять свои обязательства с течением времени. На данный момент к Парижскому соглашению присоединились 194 страны, включая Россию.

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