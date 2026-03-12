Размер шрифта
Фастфуд и сладкие напитки повышают риск переломов, выяснили ученые

BJN: избыток фастфуда в рационе повышает риск перелома бедра на 10,5%
Ученые из Университета Тулейна обнаружили, что избыток газированных напитков, фастфуда, чипсов и кондитерских изделий в рационе связан с ухудшением состояния костей и повышенным риском переломов. Результаты исследования опубликованы в журнале The British Journal of Nutrition (BJN).

Исследователи проанализировали данные более 160 тысяч участников из базы UK Biobank. Наблюдение за здоровьем и питанием добровольцев продолжалось более 12 лет. Ученые сопоставили долю ультраобработанной пищи в рационе с показателями плотности костной ткани и частотой переломов.

Оказалось, что у людей, которые чаще употребляли замороженные блюда, сладкие йогурты, хлопья, печенье, чипсы и газированные напитки, плотность костной ткани была ниже, а риск перелома бедра выше. По расчетам авторов, каждые дополнительные 3,7 порции ультраобработанной пищи (30-50 г) в день повышали вероятность перелома бедра примерно на 10,5%.

В среднем участники исследования потребляли около восьми порций ультраобработанных продуктов ежедневно.

Авторы предполагают, что возможная причина связана с составом такой еды. Ультраобработанные продукты часто содержат много соли, сахара и жиров, но при этом бедны питательными веществами, важными для здоровья костей.

Связь оказалась особенно заметной у людей младше 65 лет и у людей с низкой массой тела. По мнению исследователей, у этих групп дефицит питательных веществ может сильнее отражаться на состоянии костной ткани.

Ранее ультрапереработанные продукты оказались не связаны с ухудшением когнитивных функций.

 
