Ученые объяснили появление огненного шара в небе над Краснодарским краем

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии допустили, что наблюдавшийся над Краснодарским краем огненный шар может иметь техногенное происхождение. Об этом ученые рассказали в Telegram-канале.

Сотрудники лаборатории предположили, что появившийся над регионом объект мог иметь размер несколько десятков сантиметров. При этом есть вероятность, что он был техногенным.

О неопознанном объекте над Краснодарским краем во время атаки Вооруженных сил Украины стало известно 12 марта. По данным очевидцев, его было видно в Анапе, Новороссийске, Краснодаре и даже в Ростове-на-Дону. На опубликованных кадрах видно болид размером несколько десятков сантиметров, который сгорая оставлял за собой яркий след. Объект пролетел над регионом около 22:30 мск 11 марта.

В Минобороны России ранее сообщили, что сегодня ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем 30 украинских беспилотников. Еще 14 дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Ранее над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор.