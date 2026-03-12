Размер шрифта
Ученые объяснили появление огненного шара в небе над Краснодарским краем

Лаборатория астрономии допустила техногенный характер огненного шара над Кубанью

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии допустили, что наблюдавшийся над Краснодарским краем огненный шар может иметь техногенное происхождение. Об этом ученые рассказали в Telegram-канале.

Сотрудники лаборатории предположили, что появившийся над регионом объект мог иметь размер несколько десятков сантиметров. При этом есть вероятность, что он был техногенным.

О неопознанном объекте над Краснодарским краем во время атаки Вооруженных сил Украины стало известно 12 марта. По данным очевидцев, его было видно в Анапе, Новороссийске, Краснодаре и даже в Ростове-на-Дону. На опубликованных кадрах видно болид размером несколько десятков сантиметров, который сгорая оставлял за собой яркий след. Объект пролетел над регионом около 22:30 мск 11 марта.

В Минобороны России ранее сообщили, что сегодня ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем 30 украинских беспилотников. Еще 14 дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Ранее над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор.

 
