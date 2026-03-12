Захарова сравнила Зеленского с Гитлером после его заявления о «нелюдях»

Президент Украины Владимир Зеленский подобно Гитлеру использует в своих речах «классическую неонацистскую риторику». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подобным образом дипломат прокомментировала слова Зеленского, который назвал «нелюдями» тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией.

«Классическая неонацисткая риторика — называть людей «нечеловеческими существами», — сказала Захарова.

Она напомнила, что так делал Гитлер и многие в Третьем рейхе. По ее словам, теперь так делают на Банковой.

До этого Владимир Зеленский в интервью Politico ответил на вопрос, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 года и работал в России. Украинский лидер признался, что знал многих людей, но ситуация вокруг Крыма их всех изменила. Зеленский подчеркнул, что теперь не считает этих людей «ни партнерами, ни друзьями, ни даже человеческими существами».

Крым стал частью России по итогам референдума в 2014 году. Однако украинские власти по-прежнему не признают результаты голосования и не считают Крым российской территорией.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».