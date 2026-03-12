Россиянам посоветовали придержать сбережения на фоне угрозы стагфляции

Прогнозируемая в России стагфляция не грозит россиянам серьезными последствиями до тех пор, пока растут реальные доходы. Пока нет сообщений о резком снижении платежеспособности населения, однако в перспективе ситуация в экономике будет складываться не самым благоприятным образом. На этом фоне гражданам стоит придержать накопления, заявил НСН экономист Алексей Зубец.

Он напомнил, что на данный момент наблюдается падение платежеспособности пенсионеров, однако в целом на большей части населения это не сказывается с учетом роста доходов. Так, прогнозируется рост зарплат в конце марта. Но на это наложится и разгон инфляции, которая достигнет 8%, — по словам экономиста, снижения ее можно не ждать вплоть до завершения СВО.

В данный момент на российскую экономику положительно влияет рост цен на нефть, однако заметным это станет лишь при условии, что конфликт на Ближнем Востоке продлится не менее полугода, считает Зубец. В противном случае, если в ближайшее время возобновится курсирование по Ормузскому проливу, стоимость нефти снизится.

«Предварительные расчеты показывают, что мы увидим сокращение экономики в третьем квартале года, — отметил эксперт. — В сентябре мы узнаем, что происходит. Я считаю, что не будет ничего хорошего, но россиянам посоветовал бы никуда не спешить и держать свои сбережения и накопления».

Напомним, специалисты ЦМАКП пришли к выводу, что в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции – ситуации, при которой наблюдаются застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

