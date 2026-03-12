Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам посоветовали придержать сбережения на фоне угрозы стагфляции

Экономист Зубец: с учетом угрозы стагфляции россиянам стоит копить деньги
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Прогнозируемая в России стагфляция не грозит россиянам серьезными последствиями до тех пор, пока растут реальные доходы. Пока нет сообщений о резком снижении платежеспособности населения, однако в перспективе ситуация в экономике будет складываться не самым благоприятным образом. На этом фоне гражданам стоит придержать накопления, заявил НСН экономист Алексей Зубец.

Он напомнил, что на данный момент наблюдается падение платежеспособности пенсионеров, однако в целом на большей части населения это не сказывается с учетом роста доходов. Так, прогнозируется рост зарплат в конце марта. Но на это наложится и разгон инфляции, которая достигнет 8%, — по словам экономиста, снижения ее можно не ждать вплоть до завершения СВО.

В данный момент на российскую экономику положительно влияет рост цен на нефть, однако заметным это станет лишь при условии, что конфликт на Ближнем Востоке продлится не менее полугода, считает Зубец. В противном случае, если в ближайшее время возобновится курсирование по Ормузскому проливу, стоимость нефти снизится.

«Предварительные расчеты показывают, что мы увидим сокращение экономики в третьем квартале года, — отметил эксперт. — В сентябре мы узнаем, что происходит. Я считаю, что не будет ничего хорошего, но россиянам посоветовал бы никуда не спешить и держать свои сбережения и накопления».

Напомним, специалисты ЦМАКП пришли к выводу, что в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции – ситуации, при которой наблюдаются застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

Ранее экономист оценил стагнацию в России.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!