Террористам из «Крокуса» выносят приговор. Онлайн

Потерпевших, их адвокатов и журналистов запустили в зал суда, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Всего вынесения приговора ожидают 19 исполнителей теракта и их сообщников. Из них 15 обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, остальным — от 19 до 22 лет колонии.
Фигурантов дела уже доставили в суд, передает РИА Новости.
В Московском городском суде сегодня в 11:00 начнется заседание, на котором вынесут приговоры преступникам, причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 149 человек. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.