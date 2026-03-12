Размер шрифта
Общество

Террористам из «Крокуса» выносят приговор. Онлайн

Онлайн-трансляция оглашения приговора исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, не менее 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Прокурор требует для большинства из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
11:01

Потерпевших, их адвокатов и журналистов запустили в зал суда, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

10:59

Всего вынесения приговора ожидают 19 исполнителей теракта и их сообщников. Из них 15 обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, остальным — от 19 до 22 лет колонии.

10:57

Фигурантов дела уже доставили в суд, передает РИА Новости.

10:54

В Московском городском суде сегодня в 11:00 начнется заседание, на котором вынесут приговоры преступникам, причастным к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 149 человек. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

 
