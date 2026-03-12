Террористам из «Крокуса» выносят приговор. Онлайн

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, не менее 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Прокурор требует для большинства из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.