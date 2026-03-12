Размер шрифта
Орбан позвонил матери, чтобы успокоить ее после поступивших из Киева угроз

Орбан выложил видеозапись своего разговора с матерью после угроз с Украины
Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил своей матери, чтобы успокоить ее после угроз со стороны бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес их семьи. Запись разговора опубликована на странице политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ходе беседы Орбан поинтересовался самочувствием родителей и заверил, что у него всё в порядке, несмотря на напряженный рабочий график.

«Не надо обо мне беспокоиться, у меня все хорошо. Надо о вас. ... Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь», — ответил премьер на вопрос матери об усталости от работы.

Позже, комментируя ситуацию, Орбан признал, что его мать, безусловно, переживает, но старается не показывать этого, чтобы не усугублять его собственные проблемы.

«Она предпочитает не показывать этого. Но мы знаем, как это бывает, даже если и не говорит», — добавил он.

Угрозы в адрес Орбана и его близких накануне озвучил экс-генерал СБУ Григорий Омельченко. Родители премьер-министра Венгрии оба старше 80 лет, они живут в деревне Фельчут с населением менее 2 тысяч человек. Оппозиционные активисты неоднократно устраивали возле их дома акции протеста.

До этого Орбану и его родным угрожал сам президент Украины Владимир Зеленский: 5 марта он заявил, что может дать украинским военным адрес премьера Венгрии, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». Причиной угроз стал отказ Будапешта согласовать европейский транш для Киева.

Комментируя высказывания Зеленского и Омельченко, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в лице Орбана они угрожают всей Венгрии.

Ранее стало известно, что высказывания Зеленского стали тревожить даже его собственное окружение.

 
