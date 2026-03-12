Размер шрифта
Армия

Из кабины самолета сняли иранский «огненный дождь» в небе над Израилем

Израильский летчик снял на фото прилет иранских баллистических ракет
Соцсети

Пилот израильского самолета запечатлел на фото момент прилета иранских баллистических ракет «Хоррамшехр-4» с кассетной боевой частью. Кадр опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке можно увидеть целый рой вышедших из ракеты боеприпасов в ночном небе над Израилем. Они несутся к земле сгустком огненного дождя.

Новая ракета семейства «Хоррамшехр» впервые была представлена в 2023 году. Дальность ее полета составляет две тысячи километров. Ракета получила современный двигатель с топливом, которое может храниться в баках годами. Навигационная система «Хоррамшехр-4» позволяет корректировать курс даже за пределами атмосферы.

До этого агентства Mehr и ISNA опубликовали видео с моментом, как иранский беспилотник врезается в один из верхних этажей небоскреба в престижном районе Дубая. Там могли находиться американские военные. После удара БПЛА в здании начался пожар. Очевидцы рассказали, что слышали три взрыва. Власти эвакуировали находящихся в небоскребе людей, экстренные службы приступили к тушению пожара. Пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее в Иране заявили о кибератаке на систему железнодорожных путей Израиля.

 
