Суд постановил изъять сотни тысяч рублей с ряда фигурантов дела о «Крокусе»

Суд обратил в доход государства по 265 тыс. рублей с фигурантов дела о «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд обратил в доход государства по 265 тыс. рублей с большинства фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Суд также конфисковал квартиру и машину, которые были предоставлены пособниками исполнителям теракта.

До этого стало известно, что 11 сообщников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам. По версии следствия, они снабжали террористов деньгами и оружием.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, после чего подожгли зрительный зал.

По данным Следственного комитета, в результате нападения 149 человек спастись не смогли, еще один числится пропавшим без вести. Травмы получили 609 человек. Общий ущерб оценивается примерно в шесть млрд рублей.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. «Газета» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры из суда, где выносят приговор участниками теракта в «Крокусе».