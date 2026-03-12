Женщина лишилась ноги, пытаясь перебежать через пути перед поездом

В Екатеринбурге 48-летняя женщина попала под электричку на станции Шарташ, пострадавшая выжила, но лишилась ноги. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел на станции Шарташ. Женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу в момент прибытия поезда «Дружинино — Каменск-Уральский». Вероятно, она решила, что успеет пересечь рельсы, но оказалась в «слепой зоне», и машинист не заметил ее.

Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в городскую клиническую больницу. Транспортная полиция проводит проверку.

До этого в Приморье пешеход упал с моста, спасаясь от приближающегося поезда. 32-летний пешеход двигался в наушниках по железнодорожному мосту и поздно заметил грузовой поезд, идущий сзади. Поняв, что увернуться не выйдет, он повис на перилах, но сорвался вниз с высоты около семи метров.

Ранее в Москве электричка сбила четырех человек.