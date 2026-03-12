Трамп уволил женщину-министра из-за служебного романа

Президент США Дональд Трамп уволил женщину-министра Кристи Ноэм из-за любовной связи на работе. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, решающим моментом для отставки Ноэм с поста министра внутренней безопасности США мог стать ее ответ на вопрос об отношениях с советником Кори Левандовски.

В ходе слушаний одна из конгрессменов прямо спросила, были ли у Ноэм сексуальные отношения с Левандовски. Министр отказалась отвечать по существу, назвав вопрос «таблоидной ерундой». Когда другие законодатели предложили ей просто сказать «нет», чтобы закрыть тему, она не сделала этого.

По словам источника в Белом доме, этот эпизод стал «последней каплей», поскольку ответ выглядел как фактическое признание связи с подчиненным. При этом на слушаниях присутствовал супруг Ноэм, с которым она состоит в браке более 30 лет.

Как отмечают источники, недовольство президента накапливалось и ранее. В частности, его раздражало заявление Ноэм в Сенате о том, что он якобы одобрил рекламную кампанию министерства стоимостью $220 млн, в которой сама министр снималась в главной роли. Трамп позже заявил, что «ничего об этом не знал».

В январе администрация президента США организовала проверку исполнения обязанностей Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота, а в начале марта Трамп отстранил ее от должности и объявил, что заменит ее сенатором от штата Оклахома Марквейном Маллином.

Ранее в США заявили об увольнении 10 сотрудников ФБР, расследовавших дело Трампа.