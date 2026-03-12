Размер шрифта
Киев снова атаковал компрессионную станцию «Русская» на Кубани

МО: Киев в ночь на 12 марта ударил БПЛА по компрессионной станции «Русская»
В ночь на 12 марта Киевом была предпринята очередная попытка ударить беспилотниками по газокомпрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате атаки системы противовоздушной обороны России уничтожили 10 украинских БПЛА над станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В сообщении добавили, что ущерба компрессионной станции «Турецкого потока» допущено не было.

До этого в Минобороны России заявили, что в ночь на 11 марта ВСУ предприняли очередную атаку ударными беспилотниками по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. По данным ведомства, атака была направлена на попытку остановить поставки газа в Европу.

Кроме того, как сообщили в «Газпроме», были зафиксированы атаки на компрессорные станции «Береговая» и «Казачья».

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
