Зеленский признался, что ненавидит Путина

Зеленский: Трамп был прав, что мы с Путиным ненавидим друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ненавидит» российского лидера Владимира Путина и в этом отношении президент США Дональд Трамп «прав». Свое мнение Зеленский высказал в интервью изданию Politico.

«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом отношении Трамп прав. Но не во всем», — сказал Зеленский.

В октябре 2025 года Зеленский заявил, что Путин якобы «ненавидит» его. Украинский президент подчеркнул, что относится к российскому лидеру «так же, как и он». Также Зеленский добавил, что считает президента России и русских «врагами Украины и всех украинцев».

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что заключение мирного договора между Россией и США осложняет то, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. Также в марте Трамп отметил, что между Путиным и Зеленским сохраняется «огромная ненависть».

Ранее Зеленский призвал Трампа не давить на него.