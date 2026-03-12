Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский признался, что ненавидит Путина

Зеленский: Трамп был прав, что мы с Путиным ненавидим друг друга
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ненавидит» российского лидера Владимира Путина и в этом отношении президент США Дональд Трамп «прав». Свое мнение Зеленский высказал в интервью изданию Politico.

«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом отношении Трамп прав. Но не во всем», — сказал Зеленский.

В октябре 2025 года Зеленский заявил, что Путин якобы «ненавидит» его. Украинский президент подчеркнул, что относится к российскому лидеру «так же, как и он». Также Зеленский добавил, что считает президента России и русских «врагами Украины и всех украинцев».

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что заключение мирного договора между Россией и США осложняет то, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. Также в марте Трамп отметил, что между Путиным и Зеленским сохраняется «огромная ненависть».

Ранее Зеленский призвал Трампа не давить на него.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!