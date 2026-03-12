Размер шрифта
Миллионы из бюджета потратили на переводчиков для террористов из «Крокуса»

На переводчиков за время процесса по Крокусу потратили 7 млн рублей
Григорий Сысоев/РИА Новости

Траты на переводчиков за время процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» превысили 7 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала Второго Западного окружного военного суда.

Потраченные средства возместят из федерального бюджета, уточнил судья.

До этого сообщалось, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России.

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Для большинства из них суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.Уголовное дело насчитывает 427 томов. «Газета» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее главарь напавших на «Крокус» террористов получил пожизненный срок.

 
