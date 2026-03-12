Серия мощных взрывов: на нефтебазе начался пожар после налета дронов ВСУ на Кубань

На нефтебазе в Тихорецком районе произошел пожар после атаки беспилотников

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников. Огонь охватил около 150 квадратных метров, к тушению привлекли десятки спасателей, а движение по близлежащей дороге пришлось ограничить. Пострадавших, по официальным данным, нет. Всего этой ночью силы ПВО сбили 80 дронов, из них 30 — над Кубанью. ВСУ также атаковали беспилотниками станцию «Русская», по которой пытались ударить днем ранее. О последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

Пожар на нефтебазе и атака станции «Русская»

В ночь на 12 марта ВСУ атаковали беспилотниками станцию «Русская» на Кубани, сообщает Минобороны РФ. Это уже вторая попытка нападения на станцию за последние сутки. Ведомство подчеркнуло, что целью Украины было прекращение поставки газа потребителям из ЕС.

Ночью над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу по «Турецкому потоку», сбили 10 украинских ударных БПЛА. Ущерба станции не допущено, отметили в ведомстве.

В Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на территории нефтебазы, сообщил оперативный штаб региона.

По данным властей, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 83 человека и 26 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших, по официальной информации, нет.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин подтвердил, что возгорание произошло во время атаки беспилотников.

«Уважаемые жители! В ходе атаки беспилотников в Тихорецком районе произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте работают дежурные экстренные службы. Пострадавших нет», — написал он.

Перепелин также призвал жителей соблюдать правила безопасности и не публиковать фотографии или видео с места происшествия.

«Соблюдайте правила поведения при атаке БПЛА. Запрещено размещение фотографий и видео места происшествия в соцсетях. Убедительная просьба сохранять спокойствие!» — отметил он.

Власти попросили жителей сообщать о найденных фрагментах беспилотников в ЕДДС Тихорецкого района, а также напомнили о работе горячей линии межрайонной прокуратуры. Кроме того, из-за происшествия временно ограничено движение на участке автодороги Тихорецк — Белая Глина рядом с городом Тихорецком. Перепелин призвал водителей заранее выбирать альтернативные маршруты .

Массовая атака дронов

Тем временем ночью беспилотники атаковали и другие районы Краснодарского края. По данным Telegram-канала SHOT, в районе Анапы и Витязево прогремела серия мощных взрывов — системы ПВО отражали атаку дронов.

Как сообщили местные жители каналу, города около 40 минут находились под массированной атакой БПЛА. По их словам, со стороны Черного моря было слышно более 15 взрывов. В небе наблюдали яркие вспышки, звучала сирена воздушной тревоги, а от громких хлопков срабатывали автомобильные сигнализации. Предварительно, средства ПВО уничтожали беспилотники на подлете к городу.

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что из-за сохраняющейся опасности беспилотников родителям рекомендовали оставить детей дома.

«Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители», — уточнила она.

По ее словам, аналогичные меры распространяются и на высшие, средние учебные заведения, а также учреждения дополнительного образования. Власти просят родителей следить за тем, чтобы дети не выходили на улицу до отмены сигнала опасности. Детские сады в обычном режиме также работать не будут. Для семей, у которых нет возможности оставить детей дома, организованы дежурные группы.

«Воспитатели и другой персонал обучены и знают, как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность», — написала Маслова.

Она призвала жителей города сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Позднее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.

По данным ведомства, 30 дронов сбили над территорией Краснодарского края, еще 14 — над Крымом и 10 — над Ростовской областью. Кроме того, восемь беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и два — над Азовским морем .

Еще пять БПЛА сбили над Брянской областью и столько же — над Белгородской. Три аппарата уничтожили над Курской областью, два — над Калужской и один — над Воронежской.

После 30 часов атаки

Тем временем в Сочи после затяжной атаки беспилотников ситуация постепенно стабилизируется. Городские службы работают в штатном режиме, магазины, рынки и пункты выдачи заказов открыты, перебоев с интернетом нет, пишет ТАСС.

Атака беспилотников на Сочи началась вечером 10 марта и стала одной из самых продолжительных для города. В связи с угрозой в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, через которую идет подача газа по трубопроводу «Турецкий поток» . В ведомстве заявили, что атака была направлена на попытку остановить поставки газа в Европу. Ранее «Газпром» также сообщал о попытках ударов по компрессорным станциям «Береговая» и «Казачья».

Из-за введенных ограничений аэропорт Сочи за три часа смог обслужить лишь 15 рейсов: 11 на вылет и четыре на прилет. По данным Минтранса России, в ночь на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях, еще пассажиров 15 рейсов направили в гостиницы. На запасных аэродромах остаются 12 самолетов, еще 11 находятся в аэропорту Сочи. До конца суток ожидается прибытие 47 рейсов.

Куда целится «партия войны»

Военный аналитик Юрий Баранчик считает, что с приближением лета интенсивность атак на черноморские курорты России заметно растет. В Telegram-канале он написал, что под ударом оказываются не только объекты инфраструктуры, но и сами курортные города.

«Чем ближе лето, там активнее Украина ведет обстрелы черноморских курортов. Не только Крым, но и Краснодарский край фактически стали зоной ежедневных тревог по атакам или транзитным пролетам украинских БПЛА, активности БЭКов и малых воздушных шаров. Такого два-три месяца назад не было», — отметил он.

По словам аналитика, сейчас сформировались два основных маршрута, по которым беспилотники направляются к югу России.

«Первый — через Азовское море вглубь Краснодарского края с атаками НПЗ или пролетами на Северный Кавказ, Ростовскую область и Ставрополье. Второй — в обход Крыма с выходом в Черное море и дальнейшим террором таких городов, как Анапа, Темрюк, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и особенно Сочи», — заявил Баранчик.

Он также отметил, что если в предыдущие годы основными целями на побережье были Новороссийск и Туапсе, то сейчас акцент сместился в сторону Сочи и федеральной территории Сириус, «являющейся зоной особого внимания В. Путина».

По его словам, удары по этим районам могут преследовать не только военные, но и политические цели.

«Т.е. атаки Сочи и Сириуса — это не военные, а политические цели Лондона, Парижа и Вашингтона», — считает Баранчик.

По его оценке, интенсивность атак начала резко расти с февраля и может достигнуть максимума к лету.

«Как всегда, цели в пакете: инфраструктура, запугивание, срыв курортного сезона, разведка», — заявил он.

Кроме того, аналитик связал усиление атак с внутренней политической повесткой. Он напомнил, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму, а «летний террор курортов» должен «разозлить людей».