Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Токаев описал нынешнюю ситуацию на планете одним словом

Токаев: живущие на планете Земля привыкли к слову «турбулентность»
Игорь Егоров/РИА Новости

Люди, проживающие на планете Земля, уже привыкли к слову «турбулентность». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит «Казинформ».

«Оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации», — сказал он.

По мнению Токаева, в данный момент весь мир вынужден жить в условиях неопределенности и нестабильности, а каждый следующий год становится сложнее предыдущих.

До этого Токаев поприветствовал заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана об отказе от атак на соседние страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атаки с их стороны.

Ранее авторы Foreign Policy заявили, что США могут потерять Персидский залив.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!