Токаев описал нынешнюю ситуацию на планете одним словом

Люди, проживающие на планете Земля, уже привыкли к слову «турбулентность». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит «Казинформ».

«Оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации», — сказал он.

По мнению Токаева, в данный момент весь мир вынужден жить в условиях неопределенности и нестабильности, а каждый следующий год становится сложнее предыдущих.

До этого Токаев поприветствовал заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана об отказе от атак на соседние страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атаки с их стороны.

Ранее авторы Foreign Policy заявили, что США могут потерять Персидский залив.