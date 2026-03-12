Размер шрифта
Россиянин пытался вывезти в Китай коллекцию старинных монет, нательных крестов и икон

В Хабаровске поймали мужчину, пытавшегося вывезти из страны монеты, кресты и иконы
ФТС России

Россиянина, пытавшегося вывезти в Китай партию икон и монет времен Российской империи, задержали в аэропорту Хабаровска. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе.

Пассажир выбрал «зеленый» коридор для прохождения контроля, но попал под выборочную проверку. С помощью рентген-аппарата инспекторы обнаружили спрятанные в его чемодане предметы: 44 медные монеты, 76 нательных крестов и шесть миниатюрных икон.

Мужчина объяснил, что это подарки от знакомого для личной коллекции. Экспертиза подтвердила, что монеты датируются более чем 100-летней давностью, а кресты и иконы были изготовлены более 50 лет назад, а значит имеют культурную ценность и требуют специального разрешения на вывоз.

Все артефакты изъяли, а в отношении гражданина возбудили дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров, также ему грозит ответственность по ст. 16.3 КоАП РФ за нарушение запретов на вывоз. Нарушителю могут назначить штраф с конфискацией.

Ранее россиянка вернулась из Вьетнама с крокодилом и нарвалась на административное дело.

 
