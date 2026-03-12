Размер шрифта
Иран назвал условия для начала переговоров с США и Израилем

Джалали: переговоры возможны после того, как Иран поставит агрессора на место
Виталий Белоусов/РИА Новости

Переговоры между Ираном, США и Израилем станут возможны только после того, как Тегеран поставит «агрессора» на место. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

Исламская Республика не отказывается от переговоров, но не повторит ошибки предыдущих встреч. По словам дипломата, если будут переговоры, то Тегеран поставит свои условия. В частности, Соединенные Штаты должны будут компенсировать весь нанесенный Ирану ущерб и отменить санкции, уточнил Джалали.

Посол отметил, что Иран не собирается прекращать противостояние США и Израилю и продолжит оставаться суверенной державой, страна не согласна находится под чьим-то давлением.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране раскрыли новые подробности удара США по школе для девочек.

 
