Директор Пугачевой отреагировала на требование Бородина к певице приехать на суд в Россию

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с «Газетой.Ru» отказалась комментировать возможный приезд певицы в апреле на заседание суда по иску Виталия Бородина.

«Нет, я не даю никаких комментариев», — заявила Чупракова.

Первое заседание по иску Бородина к Пугачевой состоялось 10 марта. По словам главы ФПБК, он беседовал с представительницей артистки. Он рассказал «Газете.Ru», что разговор прошел спокойно. Бородин потребовал, чтобы судебное разбирательство было открытым и чтобы Пугачева приехала в Россию. Он отметил, что юрист певицы пообещала передать ей эти слова.

Лидер ФПБК хочет взыскать с исполнительницы 5 млн рублей. При этом он отметил, что понимает невозможность получения всей суммы. Деньги Бородин планирует отправить на СВО.

Алла Пугачева уехала из России в 2022 году вслед за мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Сначала супруги с двумя детьми обосновались в Израиле, но позже переехали на Кипр, где у них есть недвижимость. В последний раз певица прилетала в Москву в 2023 году для решения личных вопросов.

Ранее певец Шура заявил, что поддерживает связь с Аллой Пугачевой.

 
