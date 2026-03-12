СК достоверно установил заказчиков теракта в «Крокусе»

СК установил, что теракт в Крокусе был спланирован и совершен в интересах Киева

Следствие достоверно установило, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины. Об этом в мессенджере Max заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, основной целью этого «это бесчеловечного преступления» была дестабилизация политической ситуации в России.

Петренко добавила, что кроме того, несколько обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе дагестанском Каспийске, однако силовики предотвратили это преступление.

До этого стало известно, что 11 сообщников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам. По версии следствия, они снабжали террористов деньгами и оружием

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. «Газета» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее главарь напавших на «Крокус» террористов получил пожизненный срок.