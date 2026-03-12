Лихачев рассказал о планах «Росатома» по строительству новых блоков АЭС «Бушер» в Иране

Работа на площадке строительства новых блоков атомной электростанции (АЭС) в Иране сейчас приостановлена, но этот проект останется в приоритетах «Росатома». Об этом журналистам сообщил гендиректор российской государственной корпорации Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать дальнейший ход развития событий сложно, но наши люди там останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана», — сказал он.

11 марта сообщалось, что российские сотрудники иранской АЭС «Бушер» и члены их семей, эвакуированные из Исламской Республики через Армению, прибыли в Москву.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она находится недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, но ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.