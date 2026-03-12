«Рубин» ничего не дал сделать «Краснодару»: почему чемпионы проиграли в Казани

Экс-игрок Деменко: на «Краснодар» повлияла кубковая неудача в матче с ЦСКА

Поражение «Краснодара» от «Рубина» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги могло быть обусловлено не только холодами в Казани, но и неудачей чемпионов страны в кубковом противостоянии с ЦСКА (1:3). Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший футболист черно-зеленых Максим Деменко.

«Рубину» стоит отдать должное, тем более при таких холодах. Но все-таки «Краснодар» казался однозначным фаворитом. Можно говорить о погодных условиях, но сказался характер и боевой настрой казанцев. Они не дали «Краснодару» практически ничего сделать.

На чемпионов, считаю, неудача с ЦСКА повлияла психологически. Ребята, возможно, хотели быстрее забить, оставить кубковое поражение позади и уехать с победой. Но «Рубин» демонстрировал очень хороший футбол», — заметил Деменко.

«Краснодар» уступил казанцам со счетом 1:2. В следующем туре «быки» сыграют на выезде с «Сочи», игра должна состояться 14 марта. Отметим при этом, что матчи РПЛ и КХЛ на черноморском побережье несколько раз переносились из-за угроз атаки БПЛА.

Ранее РФС сообщил, что изучит обвинения в расизме после матча ЦСКА и «Краснодара».