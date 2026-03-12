В России расширят список машин, разрешенных для работы в такси

«Коммерсантъ»: Haval и Chery могут пополнить реестр автомобилей для такси

Список автомобилей, которые власти допускают к работе в такси, расширят новыми моделями. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, уже в марте в реестре может появиться ряд автомобилей китайского происхождения. Среди них — Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7, который является версией Chery Tiggo 7L.

Как пишет газета, в апреле – мае ожидается включение в список бренда Jeland. Под этой маркой в России планируется выпускать автомобили Omoda C5, а также Jaecoo J7 и J6.

Сейчас в реестре находится 22 модели, включая автомобили отечественного бренда Lada. В Минпромторге обещают регулярно обновлять перечень с учетом изменений на автомобильном рынке. При этом, как отмечает «Коммерсантъ», таксопарки временно приостановили закупки новых машин и ждут утверждения обновленного списка.

Газета также пишет, что включение автомобилей Haval в реестр затянулось, хотя этот китайский бренд остается единственным, у которого есть собственный завод в России. Компания рассчитывает попасть в список после внесения изменений в действующий специальный инвестиционный контракт.

Кроме того, по мере выхода новых моделей на дорогах с «шашечками» могут появиться перспективная Volga, созданная на базе Geely, а также электромобили «Атом».

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен на такси.