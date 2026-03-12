Россиянам напомнили о праве на больничный даже после увольнения

Минтруд: россияне могут получить оплату больничного даже после увольнения

Россияне могут получить оплачиваемый больничный после увольнения, если еще не устроились на новую работу и заболевание наступило в течение 30 календарных дней после ухода с предыдущего места. Об этом сообщается в канале Минтруда в мессенджере Max.

В ведомстве пояснили, что право на оплату больничного сохраняется, если человек уволился, пока не нашел новую работу и заболел или получил травму в течение 30 дней после увольнения.

В таком случае пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60% от среднего заработка.

При расчете выплаты учитывается средний заработок за два календарных года, предшествующих году, в котором наступила временная нетрудоспособность. В расчет включается и доход, полученный у других работодателей. При этом страховой стаж значения не имеет.

В Минтруде также сообщили, что бывший работодатель оплачивает первые три дня больничного, а начиная с четвертого дня выплаты производит Социальный фонд.

При этом после увольнения пособие выплачивается только в случае болезни или травмы самого работника, если они произошли в установленный период. На другие случаи эта норма не распространяется.

Ранее в Госдуме обсуждали увеличение продолжительности больничного по уходу за ребенком до 90 дней.