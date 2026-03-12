Размер шрифта
Пропавшая 6 лет назад девочка найдена живой в 4000 км от дома

LADBible: в США нашли живой пропавшую 6 лет назад девочку
National Center for Missing and Exploited Children

В США нашли 11-летнюю Карен Рохас, которая исчезла в 2020 году в штате Калифорния. Девочку обнаружили в безопасности более чем в 4000 километрах от ее дома, пишет LADBible.

Карен пропала 2 июня 2020 года в городе Дуарте. На момент исчезновения ей было всего пять лет. Тогда ее описывали как ребенка ростом около одного метра, весом примерно 18 килограммов, с каштановыми волосами и карими глазами.

По данным полиции, перед исчезновением девочки Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес проводил проверку, связанную с условиями ее проживания. Следователи считают, что мать Карен прекратила связь с сотрудниками ведомства и увезла ребенка. После этого следы девочки на долгое время исчезли.

Ситуация изменилась в марте 2026 года, когда детективы получили информацию о возможном местонахождении ребенка. Согласно полученной наводке, Карен могла находиться в округе Вашингтон в штате Северная Каролина.

К расследованию подключились местные правоохранительные органы. Проверив информацию, полицейские обнаружили девочку в одной из местных школ. По данным офиса шерифа округа Вашингтон, она училась там под вымышленным именем.

В полиции сообщили, что ребенок был взят под защиту и находится в безопасности. В заявлении отмечается, что успешное завершение столь давнего дела стало возможным благодаря сотрудничеству нескольких ведомств и настойчивой работе следователей.

Из-за возраста девочки и продолжающегося расследования дополнительные подробности пока не раскрываются.

Ранее пропавший без вести мужчина был найден застрявшим по плечи в грязевой яме.

 
