Экс-советник Трампа рассказал, хочет ли Зеленский мира

Экс-советник Трампа Кортес: Зеленский совершенно не заинтересован в мире
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «совершенно не заинтересован» в урегулировании конфликта с Россией. Об этом в соцсети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

Кортес прокомментировал интервью Зеленского газете Politico, в котором украинский лидер призвал Трампа давить не на него, а на Россию.

«Недовольный Владимир не удовлетворен миллиардами долларов, которые он и его клика уже украли у США — он хочет больше! Поймите, Зеленский совершенно не заинтересован в мире», — отметил он.

В феврале 2026 года Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться к достойному соглашению» о завершении конфликта с Россией.

В начале марта Трамп сказал, что Зеленский является препятствием для заключения мирного соглашения по Украине, и у него осталось «еще меньше карт».

Также недавно спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отметил, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться на неделе с 19 по 22 марта. При этом ранее Зеленский говорил, что следующий раунд должен был пройти на неделе с 9 по 15 марта, однако он был перенесен по инициативе американской стороны.

Ранее Зеленский пожаловался на Трампа.

 
