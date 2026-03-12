Размер шрифта
Зумеры оказались самыми преданными читателями

Миллениалы назвали любимой литературой психологическую
Самыми преданными читателями среди россиян оказались зумеры. Об этом говорится в исследовании читательских привычек представителей разных поколений книжного сервиса Литрес и аналитического центра НАФИ, оказавшемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Привычки изучали у поколений альфа (14-17 лет), зумеров (18-24 года), миллениалов (25-44 года) и Х (иксеров) (45 лет и старше). В поколении альфа оказалось больше всего тех, кто либо совсем не читает, либо делает это очень редко (так ответил каждый третий опрошенный в возрасте 14-17 лет). Две трети читающих подростков признались, что бросали книги, не дочитав. В свою очередь, зумеры показали самое стабильное чтение — каждый второй из них (51%) уделяет книгам больше часа в день, а за последние полгода типичный представитель этого поколения прочел от одной до трех книг (как и альфа, часто не дочитывая.

Среди миллениалов почти каждый пятый (18%) прочел за последние полгода больше пяти книг, они любят приключения (35%), детективы (33%) и любовные романы (32%), а отличительная черта этого поколения — повышенный интерес к литературе по психологии. Ее назвали любимым жанром 23% опрошенных (при среднем показателе по стране 16%). Кроме того, миллениалы чаще других пользуются электронными книгами (46% против 38% в среднем по стране).

Самыми активными читателями оказались иксеры. Среди них больше всего тех, кто прочел больше пяти книг за полгода (20%), а также людей, которые никогда не бросают книги на середине (57%). Их любимые жанры — детективы, приключенческие романы и фантастика, а еще поколение X чаще других обращается к классической литературе (25% против 20% по стране).

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева отмечает: результаты опроса опровергают миф, что молодые люди не читают.

«Самое стабильное поколение в чтении — зумеры, молодые люди от 18 до 24 лет. Именно в этом возрасте они становятся студентами высших учебных заведений, наращивают читательскую базу и заводят привычку читать для удовольствия. Этим не могут похвастаться альфа, которым пока что приходится бороться с клиповым мышлением, травмирующими школьными уроками и принудительным чтением», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что российские читатели в 2025 году стали в два раза чаще покупать женские биографии.

 
