Валютный союз БРИКС – как договориться по этому вопросу?

Грядущее расширение БРИКС актуализирует вопросы развития торгово-экономических связей стран объединения и упрощения расчетов между ними. Одним из возможных решений в этом направлении могло бы стать создание общей расчетной единицы – валюты БРИКС+. Особенностям построения союза и перспективам усиления дедолларизации в результате его создания посвящен аналитический обзор Фонда Росконгресс - «Деньги для БРИКС+: от расчетной единицы до валютной системы».

C 1 января состав блока БРИКС расширится с 5 до 11 участников. В дополнение к Бразилии, Индии, Китаю, России и ЮАР в него войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом в странах объединения БРИКС+ будут проживать 47% населения планеты, на которых будет приходиться около 37% мирового ВВП.

Кроме развития торговли между странами‑участницами деятельность блока БРИКС+ предполагает смещение центров силы. По итогам первого полугодия 2023 года экспорт КНР в государства, входящие в инициативу «Пояса и пути» обошел по объемам поставки в США, ЕС и Японию вместе взятые. И эта тенденция сохранится в будущем, так как темпы роста развивающихся экономик будут выше, чем динамика ВВП развитых стран. Однако, развитие внутренней торговли между странами БРИКС+ замедляет основанная на долларе США структура международных расчетов и конкуренция платежных систем внутри объединения. Для эффективного снижения веса американского доллара во внешнеторговых операциях и достижения положительного экономического эффекта имеет смысл объединить усилия стран БРИКС+ в принятии необходимых экономических и бюджетных мер, направленных на устранения существующих противоречий, считают специалисты.

Полный текст аналитического обзора опубликован на сайте Фонда Росконгресс и в Дзен-канале Фонда Росконгресс.