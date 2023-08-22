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В рамках Форума «Россия-Китай» планируется показ первого спектакля «Наш Цзинь Кэ» по произведению Мо Яня

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Petar Kujundzic/Reuters

Насыщенную культурную программу подготовили для участников и гостей первого Международного российско-китайского форума «Ростки». В программе мероприятия представлены различные формы искусства и культурные активности, включая концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и другие события.

Одним из ярких событий в рамках культурной программы станет эксклюзивный концерт «Дни Китая в Татарстане», где прозвучат произведения мирового музыкального наследия в исполнении российских и китайских студентов Казанской консерватории. Это будет неповторимое культурное событие, которое подарит зрителям уникальные музыкальные впечатления.

Одно из особых мероприятий программы - спектакль «Наш Цзин Кэ», основанный на произведении лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Эта история, рассказывающая о подвигах воина Цзин Кэ во времена раздробленности Китая, покорит сердца зрителей своим глубоким смыслом и талантливым исполнением. Спектакль будет проводиться в России впервые.

Также в рамках программы пройдёт спец-проект - «Живопись: соприкосновение культур России и Китая», где будут представлены уникальные живописные полотна, созданные татарстанскими художниками. Каждая работа пропитана духом единства и переплетения культур России, Татарстана и Китая. У участников Форума есть возможность приобрести эти произведения искусства и ощутить глубину и красоту культурного наследия.

Одним из высокопрофессиональных и ярких событий в программе форума является игра Вэйци «Думай – Играй - Побеждай», соорганизатором которой является Михаил Емельянов - директор 41-го чемпионата мира по Го, исполнительный директор центра Го и стратегии, вицепрезидент Российской Федерации Го, основатель авторской школы стратегического Го. Игра Вэйци - это великолепная возможность для участников почувствовать себя частью древней китайской культуры и развить свои стратегические и аналитические навыки.

Ещё одна уникальная культурная активность программы включает в себя китайскую чайную церемонию, где эксперты расскажут о тонкостях индивидуального подбора сорта чая и трансформации восприятия чайной церемонии. Участники смогут окунуться в духовную культуру Поднебесной и насладиться 7 видами чая с презентацией глубокой философии чайного дела.

Особое место в программе форума занимает Фестиваль китайского кино, в рамках которого будут показаны шесть фильмов, представляющих различные жанры и тематики. Это станет ярким событием для всех ценителей кинематографа, желающих погрузиться в мир культуры Китая через призму киноискусства. Фестиваль китайского кино является частью традиционного Фестиваля мусульманского кино - одного из крупнейших киносмотров в России, который ежегодно проводится в Татарстане.

Неотъемлемой частью программы стал товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Участники смогут продемонстрировать свое мастерство и командный дух в этой удивительной игре, которая объединяет народы и культуры.

Молодежный фестиваль будет особенно ярким событием программы. Участники смогут познакомиться с китайской и татарской культурой, принять участие в национальных праздниках и традициях. В рамках фестиваля также состоятся показательные выступления по восточным и национальным единоборствам, специально подготовленные мастер-классы по созданию национальных костюмов и национальной кулинарии, а также семинары по китайской каллиграфии и живописи.

Хоккейный матч между ХК «Ак Барс» и ХК «Куньлунь Ред Стар» (КНР) станет настоящей спортивной сенсацией программы. Дружеский матч клубов Континентальной хоккейной лиги позволит зрителям насладиться высоким уровнем спорта и поддержать своих любимых команд.

Кроме того, участников и гостей Форума ожидает обзорная экскурсия по Казани, во время которой будет возможность ознакомиться с самыми знаковыми достопримечательностями исторической части города. А также планируется посещение Дома-музея В.И. Ленина, где можно оказаться в атмосфере особняка второй половины XIX в. с казанским периодом жизни создателя первого в мировой истории социалистического государства.

«Мы планируем провести и чайные церемонии, и курсы каллиграфии, запланированы спектакль, концерт, фестиваль китайского кино - все, что на сегодняшний день содействует развитию культурных отношений с Китайской Народной Республикой. Контактов у нас на сегодня немало – в Татарстане работают крупные китайские предприятия, и мы хотели бы пригласить на форум их партнеров. Наша главная задача – провести форум на самом высоком уровне, в полной мере показав все гостеприимство нашей Республики», - сказала Талия Минуллина.

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