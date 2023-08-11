Хабаровский край представит экспозицию Дальневосточного художественного музея на ВЭФ

Хабаровский край представит временную экспозицию Дальневосточного художественного музея на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Организатор ВЭФ-2023 — фонд «Росконгресс».

«Хабаровский край занимает одно из лидирующих мест на Дальнем Востоке по темпам роста инвестиций. Основные направления экономики края будут представлены на

«Улице Дальнего Востока».

Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса, и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом. Еще одно направление – показать культуру и особенности региона, показать то, чем край гордится и чем привлекает туристов. Но не менее важно, чтобы дальневосточные города становились комфортнее для жителей, чтобы повышалось качество жизни людей. Для проведения масштабной реновации идет разработка мастер-планов городов, в том числе Хабаровска. И об этом тоже можно будет узнать и на самом форуме, и на выставке в бухте Аякс», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

В этом году экспозиция края на выставке «Улица Дальнего Востока» продолжает развитие ключевой темы – разработки высокотехнологичных производств и освоения инновационных разработок, которые в обозримом будущем призваны изменить традиционные промышленные отрасли. Идея воплощена в архитектурных решениях для

выставочного павильона в стиле хай-тек с использованием в отделке металла и стекла.

«В этом году мы порадуем гостей нашего павильона расширенной экспозицией, которая представляет собой многофункциональный трансформируемый комплекс площадью 550 кв. метров. С его помощью мы вновь представим наши инвестиционные проекты, познакомим гостей форума с экономическим, промышленным и туристическим потенциалом края. Из особенностей — дополнительное здание, где мы создадим экспозицию будущего обновленного Дальневосточного художественного музея», — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он добавил, что невозможно перечислить все богатства края и тем более вместить их в рамках одной экспозиции. Но выразил уверенность в том, что побывав в павильоне, посетители непременно захотят посетить этот гостеприимный регион.

Основу экспозиции музея составят реальные экспонаты и ценные произведения искусства, а виртуальные гиды и мультимедийные технологии дополнят атмосферу величия и красоты.

В главном павильоне появятся интерактивные зоны. Одна из них – «Разворот на Восток». На столе в специальных окнах и по контуру линий карты Хабаровского края с помощью проекции будут презентованы маршруты, ключевые точки, а также инфографика о проектах.

В режиме виртуальной реальности гости Форума смогут побывать в многоцелевом истребителе пятого поколения Су-57. А в зоне «Технологический прорыв» представят макеты техники, производимой на предприятиях судо- и авиастроения Хабаровского края, – легкомоторного многоцелевого самолета «Байкал» и беспилотных летательных аппаратов.

В интерактивной зоне, посвященной туризму, в комнате из светодиодных экранов гости смогут посмотреть видеоролики про туристические места Хабаровского края. В свою очередь, в зоне «Мастер-план» будут представлены проекты по обновлению городских пространств и созданию современной инфраструктуры в Хабаровске в течение ближайших лет.

Отдельное внимание будет уделено помощи Хабаровского края в проведении специальной военной операции. В частности, будет создана зона багги: в уличном пространстве будет представлена модель багги «Ерофей», которые неоднократно доставлялись на фронт. Серийные отечественные багги – это синтез лучших мировых конструкторских решений и личного опыта.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – фонд «Росконгресс» при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.