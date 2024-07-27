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Латвийский политический блогер попросил убежища в России

Гражданин Латвии сбежал в РФ из своей страны на плоту с ребенком

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Depositphotos

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью добрался до России на плоту и попросил убежища. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомого активиста Руслана Панкратова.

По словам источника телеканала, на родине Букайнс подвергался уголовному преследованию. Однако он мог выехать в Литву или Эстонию и пересечь границу с РФ там.

Панкратов уточнил, что служба безопасности в Латвии «предает анафеме» за негативное мнение о европейских политиках и положительное о российских, поэтому ведомство называют Гестапо.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что Букайнс вместе с дочерью оказались в Псковской области РФ. Миграционная служба приняла ходатайство мужчины о признании их беженцами.

До этого военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают собственных граждан за попытки перейти на территорию России.

Ранее в Финляндии сообщили о пересечении границы с Россией на моторной лодке.

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