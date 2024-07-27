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В Казани дети на спор залезли в коллектор и не смогли выбраться

В Татарстане двое подростков застряли в заброшенном коллекторе

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Depositphotos

В Татарстане спасли двух подростков, решивших обследовать заброшенный коллектор, детям потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

Двое мальчиков на спор решили забраться в коллектор по улице Авангардной в Казани. Когда крышка люка захлопнулась, дети оказались в ловушке. Им на помощь пришли спасатели.

С помощью специализированного инструмента сотрудники МЧС вскрыли чугунную крышку и освободили приятелей из ловушки. Выяснилось, что колодец был старым и неиспользуемым коллектором, не очень глубоким, без воды и опасных газов. Медицинская помощь детям не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Псковской области пятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и провалился в коллектор. Ребенка нашел отец, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проверку проводят региональная прокуратура и Следственный комитет, обстоятельства несчастного случая устанавливаются, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Забайкалье мальчик всю ночь пролежал в канализационном люке.

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