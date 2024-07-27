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В Киргизии задержали члена террористической организации

ГКНБ: в Киргизии задержан экстремист, готовивший теракт в одной из стран СНГ

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Киргизии задержан член террористической организации, планировавший теракт в одной из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Согласно сообщению комитета, подозреваемый планировал совершить теракт в составе подпольной группировки.

19 июля сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Ессентуках Ставропольского края, где выходец из Центральноазиатского региона намеревался устроить взрыв на автовокзале, его задержали. Уточнялось, что преступление готовил член запрещенной в России международной террористической организации.

До этого в Бурятии правоохранителям удалось предотвратить теракт на железной дороге. По данным следствия, местный житель связался в мессенджере с куратором, который давал ему задания. Россиянин присматривался к железнодорожной станции и хотел устроить поджог, но его остановили. После выполнения задания он мог получить деньги в иностранной валюте.

Ранее в Дагестане подростка задержали за приготовление к теракту в школе.

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