Физрук из Волгограда продал квартиру и перевел мошенникам 13,1 млн рублей

В Волгограде мужчина поверил телефонным мошенникам, продал машину и квартиру, взял несколько кредитов и перевел аферистам 13,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С 62-летним россиянином в течение нескольких дней связывались злоумышленники. Они представлялись сотрудниками нескольких ведомств — Социального фонда, Росфинмониторинга, и других, сообщая о зафиксированной попытке хищения средств с его счетов, намерении мошенников продать принадлежащую мужчине квартиру.

Чтобы помешать замыслам злоумышленников, нужно было срочно продать жилье, оформить онлайн-кредиты во всевозможных банках, а средства срочно перевести на «безопасный» счет. Риелторы и сотрудники банков пытались убедить мужчину, что он находится под влиянием мошенников, но волгоградец был настойчив, ему удалось продать недвижимость, автомобиль и оформить займы.

Следуя инструкциям звонивших, он перевел им все собранные средства в размере 13,1 млн рублей. Спустя время волгоградец осознал, что стал жертвой преступления, и обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка лишилась восьми млн рублей после одной встречи с мошенником.