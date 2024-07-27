Минобороны РФ сообщило о сбитых над Рязанской областью украинских беспилотниках

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты около 06:45 мск.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в ночь 27 июля средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили два беспилотника на севере региона.

Утром в субботу на территории Липецка и ряда других районов региона была объявлена угроза атаки дронов. В свою очередь в Курской области силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА.

На территориях Воронежской и Белгородской областей также объявлялась опасность атаки беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.