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Минобороны РФ сообщило о сбитых над Рязанской областью украинских беспилотниках

МО РФ: над Рязанской областью утром сбиты семь украинских беспилотников

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MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты около 06:45 мск.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в ночь 27 июля средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили два беспилотника на севере региона.

Утром в субботу на территории Липецка и ряда других районов региона была объявлена угроза атаки дронов. В свою очередь в Курской области силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА.

На территориях Воронежской и Белгородской областей также объявлялась опасность атаки беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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