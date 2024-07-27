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Польская армия намерена купить партию БМП Borsuk

Defence24: армия Польши начнет переговоры о покупке 159 БМП Borsuk в августе

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия Польши планирует купить первую партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. Об этом сообщает Defence24.

По данным издания, переговоры по этому вопросу начнутся в августе. В рамках первой партии польские военные намерены получить 159 машин. Авторы материала предполагают, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

Borsuk — современная гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для мотострелковых подразделений. В составе ее экипажа командир, наводчик-оператор и водитель. Транспортное средство может плавать, что отличает его от других машин этого типа. Бронирование БМП защищает экипаж от огня стрелкового оружия и противотанковых гранатометов. Боевой модуль машины ZSSW-30 состоит из автоматической пушки, пулемета и противотанковых ракет.

Максимальная скорость БМП по дорогам с твердым покрытием составляет 65 км/ч, а плавания — до 8 км/ч. Вес Borsuk в базовом варианте — 28 тонн.

До этого министерство обороны Польши заявило о подготовке операции «Восточная заря» по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на белорусской и российской границах.

В январе обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович заявлял, что Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации конфликта на Украине.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.

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