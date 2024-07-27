На Западе под эгидой НАТО и правительств ряда стран, входящих в этот альянс, есть специальные фонды, созданные для вербовки иностранных наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

«В частности, можно говорить про то, что в Канаде существует несколько фондов, которые оплачивают, финансируют участие канадских наемников на стороне ВСУ», — сказал он.

По словам экс-офицера СБУ, такие фонды финансируются в основном за счет государственных денег, но сами фонды необходимы, чтобы «спрятать» участие стран НАТО в вербовке наемников в ряды ВСУ. Как сообщил Прозоров, правительства западных государств перечисляют средства в неправительственные и трастовые фонды, созданные, например, при НАТО. С помощью таких организаций осуществляется финансирование этих операций, продолжил он.

Бывший подполковник СБУ также заявил, что желающих воевать на Украине не так много. Он отметил, что причинами этому являются большие потери наемников, плохие условия службы, обман со стороны командиров ВСУ. «Если бы было хорошо», то у украинской армии бы были «сотни тысяч добровольцев со всего мира», считает Прозоров.

До этого заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал, что наемники из Франции находятся на третьей и четвертой линиях обороны украинских войск в регионе и не принимают активного участия в боевых действиях.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».