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Названа причина, почему Запад не открывает «черноморский фронт» против России

Политолог Ирхин: Запад в борьбе против РФ попытается изменить Конвенцию Монтрё

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Страны Запада будут стремиться изменить положения Конвенции Монтрё, которая дает право Турции в военное время перекрывать для нерегиональных держав проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политолог Александр Ирхин.

«Конвенция Монтрё — международный договор, который сейчас очень мешает англосаксам, чтобы открыть против России черноморский фронт», — подчеркнул он.

По его словам, в будущем может встать вопрос о более масштабной экспансии Запада против России. Тогда они обратятся к изменениям Конвенции, отметил Ирхин.

Политолог назвал Конвенцию Монтрё огромным плюсом для России, поскольку у Турции есть возможность «полностью перекрывать проливы в военное время для нерегиональных держав».

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал бредом намерение украинских властей обеспечить постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в Черном море.

Ранее США передали Украине патрульные катера.

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