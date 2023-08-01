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Продолжается регистрация СМИ на VIII Восточный экономический форум

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

До 25 августа на официальном сайте Восточного экономического форума в разделе «СМИ» открыта онлайн-регистрация представителей прессы на VIII Восточный экономический форум, который пройдет 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке.

Более подробная информация о работе представителей СМИ на Восточном экономическом форуме — 2023 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу media@roscongress.org.

Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Форум учрежден указом gрезидента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатор Восточного экономического форума — Фонд «Росконгресс».

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