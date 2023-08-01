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Развитие туризма на Дальнем Востоке обсудят участники выездной сессии ВЭФ в Забайкалье

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Росконгресс

Перспективы развития индустрии гостеприимства в регионах Дальнего Востока обсудят участники выездной сессии Восточного экономического форума «Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов», которая состоится 4–5 августа в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума – 2023 «Новые горизонты». Оператор мероприятия – Региональный центр экспорта Забайкальского края при поддержке Фонда Росконгресс.

Выездная сессия ВЭФ пройдет в Забайкалье впервые. Спикеры затронут вопросы организации межрегиональных маршрутов, финансирования проектов устойчивого развития, реализации проектов промышленного и экотуризма, подготовки кадров для отрасли и перспективы туристического сотрудничества России и Китая.

В дискуссии примут участие представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития Российской Федерации, законодательных органов власти, главы регионов Дальневосточного федерального округа, специалисты из профильных организаций и ведомств, а также эксперты из КНР и Монголии.

Забайкальский внешнеэкономический форум – 2023 «Новые горизонты» пройдет с 4 по 6 августа в туристических местах Забайкалья: экокурорте «Кука», ленд-арт-парке «Тужи» и этнокомплексе «Кочевник». Основными целями проведения мероприятия являются раскрытие экспортного и туристического потенциала Забайкальского края, представление региона для потенциальных партнеров, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности.

Гости Забайкальского внешнеэкономического форума смогут ознакомиться с кейсами успешной реализации инвестиционных проектов в туристической сфере, посетить выставочную презентацию сувениров Забайкальского края, а также культурно-развлекательные мероприятия. В рамках стратегической сессии участникам Форума представят логистическую систему региона, а в ходе отдельного круглого стола состоится обсуждение роли креативных индустрий и технологий гостеприимства в развитии экономики туристических территорий Дальнего Востока.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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