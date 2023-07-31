Подведены итоги второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись 27–28 июля 2023 г. в Санкт-Петербурге. Мероприятия подобного масштаба, посвященные широкому спектру отношений между Россией и государствами Африканского континента, проводятся второй раз.

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, в них приняли участие официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента.

Саммит состоял из двух пленарных заседаний, прошедших 28 июля 2023 г. В первой части выступили президент Российской Федерации В.В. Путин, председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, главы государств Африканского континента. На втором заседании Саммита дискуссия продолжилась в формате рабочего завтрака.

«Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. <…> Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. <…> Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на Саммите. Уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», – заявил президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании саммита.

В ходе обсуждений участники заявили о приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства на основе суверенного равенства государств и взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам Саммита участниками принято 5 ключевых документов:

• Декларация второго Саммита Россия – Африка;

• Декларация второго Саммита Россия – Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве;

• Декларация второго Саммита Россия – Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

• Декларация второго Саммита Россия – Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом;

• План действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 гг.

В присутствии президента Российской Федерации В.В. Путина также подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями:

• Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве;

• Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА) об основах взаимоотношений и сотрудничестве.

В основу деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка легли дискуссии, посвященные развитию потенциала российско-африканского сотрудничества. К традиционным политическому и экономическому трекам добавилось гуманитарное измерение.

Центральным событием Форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации В.В. Путина, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президента – председателя совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикта Орамы и президента Нового банка развития Дилмы Роуссефф. Модератором встречи выступила директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

«Второй раз в России проходят мероприятия формата Россия – Африка, дискуссии Экономического и гуманитарного форума в этом году наполнены практическими предложениями, особенно в гуманитарной и технологической сферах, и вызвали высокий интерес со стороны представителей бизнеса и научной среды. Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия – Африка Антон Кобяков.

Всего проведено 59 панельных сессий с участием 457 спикеров по четырем основным направлениям: «Экономика нового мира», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни» и «Комплексная безопасность и суверенное развитие».

На полях мероприятий также прошли Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы, сессии Форума Креативного Бизнеса и форума «Здоровое общество». Насыщенные культурная и спортивная программы включали фестиваль культуры «Петербургские сезоны», спортивный забег, организуемый Фондом «Росконгресс» совместно с АНО «Лига Героев», Международную многодневную шоссейную велогонку «Золото Ладоги».

По итогам Форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества. Наибольшее количество соглашений заключено в следующих отраслях:

• Международное и межрегиональное сотрудничество – 56;

• Образование и наука – 51;

• Научно-техническое сотрудничество – 10;

• Экспорт и внешнеэкономическая деятельность – 10.

Спортивная программа

В рамках спортивной программы форума министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и президент ОКР Станислав Поздняков обсудили расширение сотрудничества с африканскими коллегами на сессии «Спорт – мост дружбы». Центральной темой сессии стала презентация Всемирных игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Новый флагманский проект российского спорта представили его инициатор, президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев и генеральный директор оргкомитета Игр Алексей Сорокин. Фонд «Росконгресс» и оргкомитет Всемирных игр дружбы подписали соглашение о сотрудничестве.

Павильон Министерства спорта Российской Федерации стал площадкой для переговоров и презентации новых спортивных проектов.

В первый день Форума более 1000 человек вышли на старт утреннего забега на 5 км «Мы открываем». Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко провела разминку для участников забега. Сергей Шевченко из Белоруссии выиграл дебютную многодневную велогонку «Золото Ладоги», маршрут которой составил более 1000 км вокруг Ладожского озера. Команды из Ганы, Камеруна и Мали приняли участие в фестивале студенческого футбола Россия – Африка, а победила сборная Кубанского государственного университета. Звезды футбола Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Макбет Сибайя (ЮАР), Даме Ндойе (Сенегал), Чиди Одиа (Нигерия) сыграли вместе с участниками Форума в гала-матче сборных России и Африки. Под эгидой Форума прошел также этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Молодежная программа

Молодежная программа включала панельные дискуссии и круглые столы с участием молодых российских и африканских лидеров в области образования, науки и технологий. В рамках запланированных мероприятий прошла также презентация Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в России в 2024 году. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты.

Культурная программа

25–29 июля в Санкт-Петербурге в рамках второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка состоялся фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Программа включала мероприятия, призванные раскрыть жителям и гостям Северной столицы всю палитру яркой культуры Африки – от традиционной кухни до современного искусства. C 25 по 28 июля на площадке киностудии «Ленфильм» прошли Дни африканской культуры и кино. За четыре дня была представлена широкая панорама африканского кино – от работ независимых студий с бюджетом 200 долларов до хитов Каннского кинофестиваля.

28 и 29 июля на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге прошел III Летний фестиваль Школы Иннопрактики «Глобальные ценности». Ключевым аспектом фестиваля стал культурный обмен между студентами из России и других стран. Посетителей ждала захватывающая программа из оригинальных постановок от лучших хореографов России и зарубежья, мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим», а также специальные гости.

29 июля на Московской площади состоялся фестиваль «Ритмы Африки», кульминацией которого стал грандиозный концерт, в котором прозвучали оригинальные композиции в исполнении африканских музыкальных коллективов, мировые премьеры петербургских композиторов, произведения на африканскую тематику в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением дирижера Алексея Ньяги. В рамках концертной программы выступили также Sounds of Dreams, коллектив студентов из Замбии – финалистов программы «Поем на кухне всей страной».

Помимо этого, в дни проведения второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка был реализован гастрономический проект «Звезды Африки», познакомивший жителей и гостей Санкт-Петербурга с лучшими традиционными блюдами Африканского континента. Попробовать блюда можно было более чем в 20 ресторанах Санкт-Петербурга.

СМИ

Второй Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка получили широкое освещение в прессе. В общей сложности был аккредитован 2031 представитель СМИ (1383 – российские, 456 – африканские, 192 – из других стран) от 462 организаций (203 – российские, 259 – иностранные). Заявки поступили из 55 стран.

Выставка

Всего на площадке Форума было представлено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества России и стран Африки.

ТЭК: Госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК»;

Медицина: стенд «Здоровое общество», на котором были представлены 25 ведущих организаций в области медицины и фармацевтики;

Финансы: ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), Афрэксимбанк, АО «Гознак».

Металлургический сегмент: АО «Объединенная металлургическая компания», металлургический холдинг «Новосталь-М» и другие;

Химия: ПАО «ФОСАГРО», компания «Арнест», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ПАО «Уралкалий».

АПК: Ростсельмаш;

IT-сектор: Positive Technologies, Dr. Web, Geoscan и другие;

Транспортная отрасль: ПАО «КАМАЗ», АО «Автоваз», автомобильный завод «Урал», ОАО «РЖД» и другие компании.

Особый интерес гостей мероприятия вызвала коллективная экспозиция стран Африки, на которой свои достижения представили 23 африканских государства, в том числе Алжирская Народная Демократическая Республика, Буркина-Фасо, Республика Бурунди, Республика Малави, Республика Зимбабве, Республика Экваториальная Гвинея, Объединенная Республика Танзания, Тунисская Республика, Республика Намибия, Республика Мозамбик, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Республика Конго, Федеративная Республика Нигерия, Республика Мали, Республика Сенегал, Республика Сейшельские Острова, Республика Кения, Демократическая Республика Конго, Исламская Республика Мавритания, Арабская Республика Египет, Королевство Эсватинии, Федеративная Республика Камерун, Республика Гана.

Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел при поддержке генеральных партнеров: ПАО «Газпром», Газпромбанка, госкорпорации «Росатом», АО «ОХК «Уралхим»», ПАО «Уралкалий»; стратегического партнера: ПАО «Россети»; партнеров: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО Сбербанк; национального партнера: АО «АВТОВАЗ»; организационных партнеров: Африканского экспортно-импортного банка (Afreximbank), АО «Российский экспортный центр».

Организатор второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка – фонд «Росконгресс».