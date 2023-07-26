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Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности – одна из ключевых тем предстоящего Экономического форума

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27 июля частью деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка по направлению «Экономика нового мира» станет панельная дискуссия «Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности». Модератором выступит заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев. В дискуссии примут участие статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Илья Ясинский, заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Алексей Лыженков, председатель подразделения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Египта Ахмед Саид Хуссейн Халил, руководитель юридического отдела группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) Дубале Мулукен Йирга и др.

В современном мире борьба с финансовыми преступлениями осложняется тем, что хищения денежных средств происходят в отсутствие физического контакта, а взаимодействие между преступником и потенциальной жертвой осуществляется в виртуальном пространстве либо с использованием средств связи. Финансовые технологии, переживающие взрывной рост, позволяют буквально за несколько секунд совершить десятки трансграничных переводов по всему миру. Эти удобные информационные и финансовые технологии активно используют мошенники, наркоторговцы, террористы, коррупционеры, торговцы людьми и оружием, другой криминальный элемент.

Расследование совершаемых ими преступлений, распутывание «финансовых следов» невозможно без сотрудничества между компетентными государственными органами разных стран, юрисдикцию которых данные преступления затрагивают. Участники дискуссии ответят на вопросы: что необходимо для усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере финансовой безопасности, противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма и как эффективно проводить предупредительную работу, в том числе с молодежью, по разъяснению способов совершения преступлений, включая мошенничество.

«В условиях пандемии COVID-19 значительные сегменты экономики и, как следствие, финансовой активности граждан перешли в режим онлайн. Расширился сектор теневых веб-рынков, растет число сайтов-дубликатов, замаскированных под оригинальные, множатся случаи хищений средств с банковских карт и рассылки в этих целях спама по электронной почте, набирает обороты использование террористическими группировками криптовалют как одного из наиболее безопасных способов самофинансирования. Противодействие финансированию терроризма – одно из ключевых направлений в повестке дня международного антитеррористического сотрудничества», – уверен заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексей Лыженков.

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