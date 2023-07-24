Участников форума Россия — Африка доставят на площадку специальные регулярные шаттлы

27 июля запускаются регулярные бесплатные шаттлы для участников Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. Шаттлы станут основным транспортом до форума и будут курсировать по маршрутам от рекомендованных гостиниц до площадки мероприятия. Предусмотрены также шаттлы от аэропорта Пулково и Московского вокзала. В местах отправления будут дежурить транспортные координаторы в униформе с опознавательным знаком.

Чтобы воспользоваться шаттлом, рекомендуется заблаговременно записаться на проезд либо в личном кабинете для представителей СМИ, либо в Едином личном кабинете для участников форума в разделе «Записаться на шаттл». Доступ в шаттл осуществляется на основании проверки записи на проезд и аккредитационного беджа, который активируется после подтверждения отрицательного результата ПЦР-теста. При планировании посещения площадки форума участникам необходимо учитывать, что время в пути составляет 30 минут только в период с 05:00 до 07:00. Затем время поездки до КВЦ «Экспофорум» может увеличиться до 1–1,5 часа. На время в пути влияет также проведение досмотровых процедур на КПП-1 при въезде на площадку форума.

На площадку форума можно также попасть со специальных транспортных хабов, где осуществляется посадка на шаттл. Для представителей СМИ с аппаратурой посадка возможна только с транспортных хабов А3 и А4, без аппаратуры — с любого другого удобного транспортного хаба для представителей СМИ. Неаккредитованный транспорт и такси смогут доехать только до транспортного хаба на Пулковском шоссе, а затем участнику форума нужно пересесть на шаттл.