Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Александр Новак провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Российской энергетической недели – 2023

close
100%
Фонд Росконгресс

В Москве под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось третье заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится с 11 по 13 октября 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основные мероприятия программы запланированы на 11 и 12 октября.

Участники обсудили темы деловой программы Форума, организацию выставочной экспозиции, состав спикеров и приглашенных лиц, подготовку города и городской инфраструктуры к проведению события. Отдельное внимание было уделено молодежному дню РЭН-2023, мероприятия которого состоятся на площадке ЦВЗ «Манеж» 13 октября.

Темой РЭН-2023 станет «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». «Мы хотим продемонстрировать открытость России к сотрудничеству в области ТЭК с представителями других стран в новых геополитических условиях, а также подчеркнуть направленность на использование цифровых и других современных технологий в энергетической сфере», – сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Также, по словам Александра Новака, отдельное внимание в рамках деловой программы будет уделено развитию и использованию в энергетике искусственного интеллекта.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков рассказал о ходе подготовки мероприятия. «Российская энергетическая неделя сохраняет свой статус одной из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий об энергетике. Мы видим большой международный интерес к событию. В настоящий момент прорабатывается участие высокопоставленных гостей из зарубежных стран. Уверен, что РЭН по традиции соберет ведущих экспертов отрасли и представителей нового поколения в энергетической сфере и позволит в привычном формате обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК», – отметил Антон Кобяков.

Ведется работа по наполнению деловой программы Форума. Ожидается, что в рамках РЭН-2023 состоится более 30 сессий.

Помимо панельных сессий, в рамках деловой программы РЭН-2023 состоится традиционное торжественное награждение победителей премии «Глобальная энергия». Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев обозначил, что в этом году ожидается личное присутствие лауреатов из зарубежных стран. «Как и в 2022 году, на площадке Российской энергетической недели будет вручена премия «Энергия пера», которая призвана поощрить журналистов, блогеров и сотрудников информационных агентств, специализирующихся на освещении ключевых событий и трендов в мире энергетики. Участие в конкурсе приняли представители уже 17 иностранных государств», – добавил Сергей Брилев.

О подготовке программы Молодежного дня РЭН-2023 рассказал директор благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев: «8 августа начнется пригласительная кампания к участию делегаций. В настоящий момент проработано 21 мероприятие, всего ожидается более 30. Отдельное внимание уделяется традиционному мероприятию с участием Александра Новака, которое состоится в новом интерактивном формате». «Также ожидается, что в рамках Российской энергетической недели состоится финал соревнований молодых специалистов по решению энергетических кейсов, участие в котором примет молодежь из стран СНГ», – отметил Артем Королев.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В Форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 516-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 516-й день
Путин подписал закон о цифровом рубле
Власти Запорожской области рассказали об изменениях в тактике украинских военных
В Москве прогнозируют дожди на протяжении всей недели
Во Франции осудили применение ВСУ кассетных боеприпасов
В Калининграде во дворе дома обнаружили тело новорожденного
В США заявили о намерении наладить отношения с Китаем
Новости и материалы
Женщина с ружьем набросилась на соседку из-за собак
Стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году
В МИД Китая прокомментировали слова ЦРУ о восстановлении агентуры в КНР
Палеопатологи впервые описали травмы посаженного на кол человека
На Урале мигрант-бизнесмен напал на охранника-инвалида, отказавшись платить за яблоко
Фигуристка Медведева попала в аварию
Россиянам рассказали, как при инвестициях учитывать прогноз по ключевой ставке ЦБ
Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт заявила, что ее 15-летний сын определился с профессией
Иностранцам изменят правила проживания в РФ
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели
Топ-клубы РПЛ претендуют на бразильского защитника
Названа самая желанная дизайнерская сумка
В России запатентовали новый отечественный спорткар
Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филипп пришли на вечеринку в одинаковых нарядах
В Норвегии глава леворадикальной партии ушел с поста из-за скандала после кражи очков
Россиянам рассказали о сроках расселения из ветхого жилья в ряде регионов
Суд вновь обязал «Ёбидоёби» сменить вывеску
В Чебоксарах отменили концерт рэпера Кишлака из-за подозрений в пропаганде наркотиков
Все новости
Политолог из ДНР прокомментировал закон о повышении в РФ возраста пребывания в запасе
Мать 8-летнего мальчика рассказала, как сын стал хакером и купил автомат в интернете
Песков заявил о непричастности РФ к разрушению храма в Одессе
«Монеты никуда не исчезнут». В ЦБ развеяли главные мифы о купюрах в 5 и 10 рублей
В Центробанке развеяли четыре мифа о новых банкнотах номиналом в пять и десять рублей
«Выбито несколько окон». К чему привела «спецоперация» ГУР Украины в Москве
Мэр Москвы Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям в столице
Георгий Бовт
Четырехдневная рабочая неделя в России: мечты и реальность
Почему 4-дневная рабочая неделя нам не светит
«Горки», «Ближняя дача», «Глициния»: где отдыхала советская элита
Тест: как занимались сексом в крестьянских семьях
Проверьте знание фактов об интимной жизни крестьян на Руси
«Не нужно бездумно дергать себя за клитор»: как правильно и эффективно мастурбировать
Сексолог Гулько: мастурбация улучшает сон, снижает стресс и помогает бороться с похмельем
«Люди важнее карантина». Путин и Лукашенко пообщались с народом в Кронштадте
Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте
«Это требует времени». США пообещали, что Украина получит F-16 через несколько месяцев
Госсекретарь Блинкен заявил, что Украина получит F-16, но поставки займут месяцы
Между самолетами. Папа Римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в московский аэропорт
Папа Римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы
«Очень плохой знак». В главный храм Одессы попала ракета
Минобороны сообщило о поражении объектов в районе Одессы, где готовились теракты против РФ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях