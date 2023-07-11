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Искусство сотрудничества: форум Креативного Бизнеса развивает связи с африканскими странами

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Фонд Росконгресс

Расширение культурных связей и развитие сотрудничества со странами Африки обсудят в ходе выездной сессии Форума Креативного Бизнеса на втором Саммите и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум проведет выездную сессию седьмого Форума Креативного Бизнеса (ФКБ) на втором Саммите и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 г. Мероприятие является самым масштабным событием в российско-африканских отношениях и призвано определить формы и направления сотрудничества на долгосрочную перспективу. Значительную роль в этом взаимодействии играет гуманитарная составляющая, что нашло отражение в самом названии мероприятия.

Программа выездной сессии ФКБ фокусируется на исследовании потенциала креативных индустрий как инструмента создания устойчивого будущего через эргономичные решения, синергию инноваций и творчества, гармоничную интеграцию традиционной культуры в мир, где современные технологии и научные достижения играют первостепенную роль. Главной темой сессии станет развитие креативной экономики с опорой на внутренний потенциал и национальную самобытность.

«Обновленный формат Форума Креативного Бизнеса расширяет географию своей тематики. Развитие связей с африканскими странами в сфере образования, науки, культуры, межцивилизационного диалога и диалога гражданских обществ сегодня как никогда актуально, учитывая турбулентность мировой экономики и трансформацию международных экономических объединений, что способствует обмену знаниями и опытом, налаживанию эффективных партнерств в сфере креативных индустрий», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В ходе выездной сессии пройдет дискуссия на тему «Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов. Перспективы взаимодействия России с Африканским континентом». Ее участники обсудят новые возможности для сотрудничества, развития культуры и искусства, расширения культурных связей и реализации совместных творческих проектов России и стран Африки. Среди приглашенных спикеров – Министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Музея Востока Александр Седов, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Белгородский, а также представители африканских стран: генеральный директор Национального центра кино и аудиовизуального искусства Мурад Шуихи (Алжир), ректор, президент Ассамблеи Университета имени Шейха Анты Диопа Ахмаду Али Мбайе (Дакар), генеральный директор Национальной школы традиционных искусств и ремесел Мамаду Диомбера (Сенегал), президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, основатель Центра традиционных промыслов, гончарного дела и керамики Аль-Фустата Ахмед Мохамед Захи (Египет), профессор Школы сценического искусства Ганского государственного университета Аво Мана Асиейду, председатель Ассоциации художников Эфиопии и, к слову, выпускник Академии изобразительного искусства имени В.И. Сурикова Люльсегед Ретта, генеральный директор труппы Национального театра Даниэля Сорано Усман Диона (Сенегал).

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