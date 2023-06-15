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Развитие экономического сотрудничества России и Республики Союз Мьянма

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Кирилл Зыков/РИА Новости

На полях ПМЭФ-2023 состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с вице-премьером, Союзным министром планирования и финансов Республики Союз Мьянма Вин Шейном, возглавляющим мьянманскую делегацию.

Приветствуя гостей, А. Кобяков поблагодарил присутствующих участников делегации за укрепление двустороннего сотрудничества, отметив, что «развитию взаимовыгодных экономических связей в наиболее значимых отраслях экономики способствует в том числе инвестиционная платформа Фонда Росконгресс – Фонд «РК-Инвестиции»».

Как рассказал советник президента Российской Федерации, Фонд «РК-Инвестиции» создал полноценную платформу для взаимодействия российского и мьянманского бизнеса: делегация Фонда несколько раз посетила Мьянму с рабочими визитами, по итогам которых были намечены несколько инвестиционных проектов.

В частности, в ходе встречи особое внимание было уделено проекту, связанному с сельским хозяйством Мьянмы. Фондом «РК-Инвестиции» была предложена инновационная технология применения биологических удобрений, одобренная Министерством по делам кооперативов и развития сельских территорий Мьянмы. «Сегодня уже обозначено строительство трех заводов по производству биологических удобрений», – сообщил Антон Кобяков.

В заключение советник президента Российской Федерации подчеркнул, что «сотрудничество между нашими государствами развивается по восходящей как в плане участия наших стран в международных организациях, где формируется вектор современной мировой политики, таких как АСЕАН, ШОС, ЕАЭК, так и в сфере просвещения и обучения специалистов, в области культурных связей».

Он поблагодарил членов делегации и в особенности Министерство инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, с которым у Фонда «РК-Инвестиции» заключен соответствующий меморандум о сотрудничестве, за активную поддержку в общей созидательной работе, а также отметил активную работу Фонда «РК-Инвестиции», возглавляемого А.С. Шатировым.

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